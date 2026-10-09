GUIDE EXPLICATIF-Le programme de carte verte pour les professionnels de la technologie dans le collimateur de Trump

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(Ajout d'un graphique)

par Deborah Mary Sophia et Jaspreet Singh

Le gouvernement américain a annoncé jeudi qu’il suspendait la participation de certaines grandes entreprises mondiales du secteur des technologies et de l’informatique, notamment Microsoft et Cognizant, à un programme clé de carte verte qui permet aux travailleurs étrangers qualifiés d’obtenir la résidence permanente grâce à leur emploi.

De hauts responsables américains ont invoqué des allégations de fraude pour justifier cette mesure, affirmant que ces entreprises utilisaient ce programme pour remplacer des travailleurs américains par des travailleurs étrangers moins chers. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la répression menée par l'administration Trump à l'encontre de la main-d'œuvre étrangère qualifiée.

QU’EST-CE QUI EST SUSPENDU?

La suspension vise un mécanisme clé de parrainage par les employeurs, appelé “Permanent Labor Certification” (PERM), utilisé par les grandes entreprises technologiques et les sociétés d’externalisation. Le gouvernement américain a déclaré que, pour certaines entreprises, il n’accepterait aucune nouvelle demande PERM et ne traiterait aucune demande en attente.

Le PERM est entré en vigueur en 2005, dans le but d’accélérer les longs délais de traitement rencontrés dans le cadre de l’ancien programme papier “Alien Employment Certification” (certification d’emploi des étrangers).

Dans le cadre du PERM, le ministère américain du Travail (DOL) autorise un employeur à parrainer la résidence permanente d’un travailleur étranger. La procédure est engagée par des employeurs américains éligibles, et non par les travailleurs eux-mêmes.

Le ministère du Travail doit certifier auprès des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) qu’il n’y a pas suffisamment de travailleurs américains qualifiés et disponibles pour un poste donné, et que l’embauche du travailleur étranger n’aura pas d’incidence sur les salaires et les conditions de travail des Américains occupant des emplois similaires.

En dehors des voies d’accès à la résidence permanente par le programme PERM et par le regroupement familial, les particuliers peuvent également déposer eux-mêmes une demande de carte verte par le biais de procédures telles que la demande EB-1A pour les personnes dotées de compétences exceptionnelles ou la dérogation pour intérêt national (National Interest Waiver) EB-2.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Le programme PERM constitue un pont essentiel entre le statut de travailleur temporaire et la carte verte pour de nombreux travailleurs étrangers qualifiés. De nombreuses entreprises du secteur des technologies de l’information emploient des centaines de milliers de travailleurs qui commencent généralement avec des visas de travail temporaires tels que le H-1B, avant de solliciter ultérieurement la résidence permanente.

Sans la possibilité d’être parrainés par leur employeur dans le cadre du programme PERM, les travailleurs étrangers risqueraient de perdre une voie d’accès essentielle à la résidence permanente et devraient rester sous le régime des visas temporaires plus longtemps. Pour les entreprises, le recrutement de talents étrangers pourrait devenir plus difficile, car de nombreux travailleurs à l’étranger considèrent l’accès à la résidence permanente aux États-Unis comme une raison majeure d’accepter un emploi.

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LA SUSPENSION?

Les États-Unis ont annoncé la suspension de Microsoft

MSFT.O et d’Adobe ADBE.O , ainsi que de certaines des plus grandes entreprises informatiques au monde, notamment Cognizant

CTSH.O , Infosys INFY.NS , Tata Consultancy Services TCS.NS , Wipro WIPR.NS , HCL Technologies HCLT.NS et Capgemini

CAPP.PA .

D’autres entreprises telles que Meta META.O , Amazon

AMZN.O ou Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O restent libres de participer au programme.

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS GELENT-ILS LES DEMANDES?

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une répression accrue visant les visas pour les travailleurs étrangers, qui, selon l’administration Trump, coûtent des emplois aux États-Unis. Le vice-président JD Vance a déclaré, sans citer de preuves spécifiques, que les entreprises utilisaient le programme PERM pour remplacer des employés américains par des travailleurs étrangers et faire baisser leurs salaires.

Vance a déclaré jeudi: “Notre message à Microsoft est le suivant: vous êtes une grande entreprise américaine, mais vous devez embaucher d’excellents travailleurs américains.”

Ces suspensions font suite à la décision du président Trump d’imposer une redevance unique de 100.000 dollars sur les nouvelles demandes de visa H-1B destinées aux travailleurs étrangers hautement qualifiés, mesure qui a été bloquée par des décisions de justice fédérales.

EN QUOI LE PROGRAMME PERM DIFFÈRE-T-IL DU VISA H-1B?

H-1B est un visa de travail temporaire qui permet à des travailleurs étrangers qualifiés de travailler aux États-Unis, généralement pour une durée maximale de six ans. Le PERM, quant à lui, est une procédure de certification de main-d’œuvre permanente. Ce gel ne semble pas affecter directement les titulaires actuels de visas H-1B.

EN QUOI LA RESTRICTION DU PROCESSUS PERM POURRAIT SE RETOURNER CONTRE

Certains experts ont déclaré que, bien que les suspensions du programme PERM puissent viser des entreprises spécifiques, de telles politiques risquent de rendre les États-Unis moins compétitifs à l’échelle mondiale en dissuadant les talents étrangers hautement qualifiés.

“C’est une erreur de croire qu’on peut protéger les travailleurs américains en empêchant les travailleurs étrangers qualifiés d’entrer sur le territoire. Si l’on pense que les talents étrangers font concurrence aux Américains à l’intérieur de nos frontières, ils feront certainement concurrence aux Américains en travaillant à l’étranger”, a déclaré Chad Sparber, directeur du Lampert Institute for Civic and Global Affairs à l’université de Colgate.

Ahmet Gulek, chercheur postdoctoral à l’Immigration Policy Lab de Stanford, a indiqué que la résidence permanente est le principal moyen pour les travailleurs étrangers talentueux de rester dans le pays et que, sans elle, certains partiront, tandis que d’autres ne viendront tout simplement pas, même à titre temporaire.