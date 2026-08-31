GUIDE EXPLICATIF-L'accord oblige Meta à vérifier l'âge des jeunes utilisateurs. Comment cela va-t-il fonctionner ?

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* Meta a conclu la semaine dernière un accord à l'amiable avec plusieurs États pour un montant de 18 milliards de dollars

* Elle s'est engagée à renforcer les contrôles d'âge de ses utilisateurs sur les réseaux sociaux

* La société détient des plateformes telles que Facebook et Instagram

* Meta a été accusée d’avoir conçu ses réseaux sociaux pour créer une dépendance chez les enfants

par Dietrich Knauth et Diana Novak Jones

Meta META.O a accepté d’améliorer la manière dont elle vérifie l’âge des utilisateurs de ses plateformes telles que Facebook et Instagram dans le cadre d’un accord judiciaire de 18 milliards de dollars conclu avec plusieurs États américains et visant à limiter l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants.

Voici un ENQUÊTE des mesures que Meta a déclaré vouloir mettre en œuvre pour s’assurer que les utilisateurs ont bien l’âge qu’ils prétendent avoir, ainsi que certaines des questions juridiques susceptibles de compliquer les contrôles d’âge.

COMMENT META A-T-ELLE DÉTERMINÉ L'ÂGE DES UTILISATEURS JUSQU'À PRÉSENT?

La politique de Meta interdit aux enfants de moins de 13 ans d’utiliser Facebook ou Instagram et autorise les adolescents à utiliser ces plateformes avec certaines restrictions sur le contenu. Meta a reconnu que les jeunes utilisateurs mentent parfois sur leur âge lors de la création de leur compte, et l’entreprise a subi une pression croissante de la part de pays du monde entier pour limiter l’accès des enfants aux réseaux sociaux.

Jusqu’à présent, Meta ne demandait pas aux utilisateurs de fournir de justificatif d’âge, tel qu’une pièce d’identité avec photo. L’entreprise a plutôt indiqué qu’elle s’appuyait sur des indices contextuels, comme les publications relatives à un anniversaire ou la célébration de résultats scolaires, pour identifier les comptes utilisés par des enfants.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré en février que la vérification de l’âge serait plus efficace si elle était prise en charge par les fabricants d’appareils mobiles, une approche adoptée par une loi de l’État du Texas qui impose aux moins de 18 ans d’obtenir le consentement parental avant de télécharger une application soumise à une restriction d’âge sur leur appareil.

Meta a accepté l’accord conclu entre plusieurs États, annoncé le 26 août, afin de mettre fin aux poursuites judiciaires l’accusant d’avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux destinées à créer une dépendance chez les enfants.

QUELS CHANGEMENTS META DOIT-ELLE APPORTER POUR VÉRIFIER L'ÂGE DES UTILISATEURS?

L’accord impose à Meta d’apporter des changements de grande envergure concernant les utilisateurs de moins de 18 ans, tels que la mise en place de limites d’utilisation quotidiennes et la désactivation des notifications push pendant la nuit. Il prévoit également des contrôles d’âge plus rigoureux pour les jeunes utilisateurs, mais n’exige pas de Meta qu’elle mette en place des mesures de vérification strictes, comme la vérification des pièces d’identité avec photo des utilisateurs ou la demande de mise en ligne d’un selfie vidéo.

L’accord accorde une attention particulière aux contrôles d’âge pour les enfants de moins de 13 ans, obligeant Meta à prendre des mesures supplémentaires, telles que l’analyse des réseaux d’amis des comptes des plus jeunes utilisateurs, afin de les identifier et de les exclure. L’entreprise doit également faciliter le signalement par les utilisateurs des réseaux sociaux des comptes soupçonnés d’appartenir à des enfants, et l’accord autorise un auditeur indépendant à évaluer les efforts de Meta en matière de vérification de l’âge.

L’accord autorise Meta à utiliser temporairement certaines données générées par les enfants qu’elle identifie afin d’entraîner un modèle d’IA capable de détecter à l’avenir les utilisateurs de moins de 13 ans, à l’instar de son approche actuelle pour identifier les comptes d’adolescents présumés.

QUELS SONT LES OBSTACLES JURIDIQUES À LA VÉRIFICATION DE L’ÂGE?

Meta a déjà décrit les obstacles tant juridiques que pratiques à une vérification plus stricte de l’âge, notamment une loi fédérale de 1998 intitulée « Children’s Online Privacy Protection Act » (COPPA). Cette loi rend les entreprises responsables des dommages-intérêts si elles collectent des données à caractère personnel auprès d’enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental.

Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux ont fait valoir que cette loi les place dans une situation délicate, car elle les empêche de collecter auprès des enfants le type de données qui permettrait de vérifier de manière fiable l’âge d’une personne, telles que des pièces d’identité, des informations biométriques ou des historiques détaillés de leur activité en ligne.

Les experts qui plaident en faveur d’une meilleure protection des enfants en ligne ont fait valoir que les entreprises de réseaux sociaux ont tenté d’utiliser la COPPA comme prétexte pour éviter d’assumer la responsabilité d’avoir autorisé des enfants à accéder à leurs plateformes.

L'ACCORD DE RÈGLEMENT TIENT-IL COMPTE DE LA VIE PRIVÉE DES ENFANTS?

L’accord à l’amiable de 18 milliards de dollars, ainsi que le jugement de 942 millions de dollars rendu le 6 août dans l’affai devant un tribunal du Nouveau-Mexique, ont tenté de trouver un juste milieu, en exigeant des mesures de vérification d’âge plus proactives sans pour autant entraîner de violations potentielles de la COPPA.

Au Nouveau-Mexique, le juge a conclu que la loi sur la vie privée en ligne l’empêchait d’ordonner à Meta de demander aux enfants de fournir des données personnelles ou d’être suivis passivement en ligne, et a estimé que des exigences strictes en matière de vérification de l’âge pourraient placer Meta dans une situation de désavantage injuste par rapport à ses concurrents sur les réseaux sociaux. Le juge a donc ordonné des modifications visant à améliorer les garanties relatives à l’âge « dans les limites de la COPPA ». L’accord adopte une approche similaire.

La Commission fédérale du commerce (FTC), chargée de faire respecter la loi COPPA pour le compte du gouvernement américain, a publié en février une déclaration de principe indiquant qu’elle ne prendrait aucune mesure à l’encontre d’une entreprise collectant des informations personnelles dans le seul but de déterminer l’âge d’un utilisateur à l’aide de technologies de vérification de l’âge.

Selon des experts juridiques, la politique de la FTC n’offre qu’une protection partielle aux entreprises, car les États américains disposent de leur propre autorité pour sanctionner les violations de la COPPA, même lorsque la FTC s’abstient de le faire.

Plusieurs États avaient poursuivi Meta en justice pour violation de la vie privée en ligne, mais ont abandonné ces poursuites dans le cadre de l'accord.