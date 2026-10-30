GUIDE EXPLICATIF-Disparu en 20 minutes : comment s'est déroulé le plus gros braquage de l'histoire de la cryptomonnaie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ankur Banerjee et Rae Wee

Des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, lors d'un vol d'actifs numériques d'une ampleur sans précédent .

Voici ce que nous savons à ce jour:

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Environ 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été dérobés dans les portefeuilles utilisés par Binance pour traiter les transactions, selon la plateforme et l’analyse des registres de la blockchain réalisée par des experts.

Binance a déclaré dans un communiqué publié sur X qu’il pensait initialement que l’attaque impliquait un ordinateur portable piraté. "Cependant, notre enquête ultérieure a mis au jour d’autres points de faille", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

La plateforme gère un fonds de garantie pour ses utilisateurs, une réserve de bitcoins d’un milliard de dollars destinée à protéger les clients en cas de faille de sécurité, selon son site web.

Le co-directeur général Richard Teng a déclaré que les pertes seraient couvertes par ce fonds et les ressources de l’entreprise.

Selon la société américaine d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs , les pirates ont compromis l’"infrastructure de signature" de Binance, qui autorise les transactions, ce qui leur a permis d’émettre des instructions qui ont vidé les portefeuilles concernés.

La majeure partie du vol s’est déroulée en une vingtaine de minutes, comme le montrent les registres de la blockchain, et a commencé peu après 20 h 00 GMT jeudi.

Une fois les fonds transférés, les pirates se sont empressés de les mettre hors de portée des contreparties de Binance et des émetteurs de stablecoins, qui ont gelé environ la moitié des actifs volés.

Une caractéristique inhabituelle de certaines cryptomonnaies, notamment des stablecoins majeurs tels que l’USDT de Tether et l’USDC de Circle, est que leurs émetteurs peuvent les geler à distance.

"En termes simples, l’attaquant n’a peut-être pas volé la clé du coffre-fort, mais a peut-être piraté le système qui ordonne au coffre-fort de débloquer les fonds", a déclaré Joshua Chu, un avocat de Hong Kong spécialisé dans les affaires liées aux cryptomonnaies.

QUI SE CACHE DERRIÈRE CETTE ATTAQUE?

Plusieurs cabinets américains spécialisés dans l’analyse des blockchains ont indiqué que cette attaque présentait des similitudes avec des opérations antérieures attribuées à des pirates nord-coréens.

Richard Teng a indiqué que l’enquête de Binance n’avait pas encore permis d’identifier les auteurs de l’attaque, tandis que la Corée du Nord nie systématiquement toute implication dans des cyberattaques et des vols de cryptomonnaies. La mission de la Corée du Nord à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

TRM a indiqué que cette intrusion présentait des similitudes avec l’attaque menée l’année dernière contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, que le FBI avait attribuée à des pirates nord-coréens. La société s’est dite très confiante quant au fait que le même groupe était à l’origine du vol subi par Binance.

Chainalysis a indiqué que les fonds volés lors d’une attaque menée le mois dernier contre Bitget étaient en train d’être mélangés aux gains issus de la violation de Binance.

OÙ EST L'ARGENT?

Environ la moitié des actifs volés étaient des stablecoins qui ont depuis été gelés par leurs émetteurs, notamment Tether, Circle, Ripple et World Liberty Financial, la société de cryptomonnaies de la famille Trump.

Cela ne signifie pas que ces cryptomonnaies seront restituées à Binance, mais cela limite considérablement la capacité des attaquants à les convertir en espèces.

TRM a indiqué qu’une partie des fonds avait déjà été utilisée comme garantie pour emprunter de l’ether et a estimé qu’environ 2,4 milliards de dollars de bitcoins et d’ether étaient désormais hors d’atteinte.

"Aucune entreprise n’émet de bitcoins ni d’ethers, et aucune entreprise ne peut geler l’un ou l’autre", a déclaré Patrick Tan, directeur juridique de ChainArgos, une société de veille sur la blockchain basée à Singapour.

"Les bitcoins et les ethers ne peuvent être bloqués que si le pirate les envoie à une plateforme d’échange de crypto-actifs ou à un courtier capable et disposé à les geler, ou si les forces de l’ordre parviennent à obtenir les clés privées."

Les acteurs du marché ont indiqué que les attaquants mélangeraient probablement les cryptomonnaies volées à d’autres actifs ou utiliseraient des cryptomonnaies et des plateformes d’échange moins connues pour tenter de transférer le butin.

"Plus le temps passe, moins ils auront de chances de pouvoir transférer ces fonds vers d’autres plateformes d’échange ou prestataires de paiement — ils se retrouvent en effet sur liste noire", a déclaré Bernardo Brites, directeur général de Trace Finance, une société spécialisée dans les infrastructures de stablecoins.

"En réalité, une grande partie des gains issus des piratages… (ne peut être blanchie) que dans les premières heures; mais une fois ce délai écoulé, de nombreux acteurs savent qu’il s’agit de fonds marqués… et ceux-ci restent généralement bloqués pendant des années."

ET MAINTENANT?

Ce vol est le dernier d’une série de violations majeures touchant les actifs numériques. Selon TRM Labs, les pirates ont dérobé 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 incidents l’année dernière.

Cette attaque a également ébranlé la confiance dans le secteur. Les cryptomonnaies ont chuté vendredi et la valeur de marché totale des stablecoins a baissé, ce qui suggère que les investisseurs retiraient leurs fonds des actifs numériques.