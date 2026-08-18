GUIDE EXPLICATIF-Comment les relations entre les États-Unis et la Corée du Sud ont-elles évolué sous Trump ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kyu-seok Shim

La décision du président américain Donald Trump , visant à réduire l'ampleur des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, a ravivé l'une des questions les plus controversées de son premier mandat, soulignant à quel point son approche axée sur les accords continue de mettre à l'épreuve cette alliance vieille de plus de 70 ans.

Voici un aperçu de l'évolution des relations entre les États-Unis et la Corée du Sud sous la présidence de Trump.

COMMENT LA POLITIQUE DE TRUMP À L'ÉGARD DE LA CORÉE DU NORD A-T-ELLE FAÇONNÉ L'ALLIANCE? Trump est passé de menaces de "feu et de fureur" à l'encontre de la Corée du Nord en 2017 à des rencontres avec son dirigeant Kim Jong Un à Singapour en 2018, à Hanoï en 2019 et dans la zone démilitarisée plus tard dans l’année. Après le sommet de Singapour, Trump a suspendu l’exercice conjoint « Ulchi Freedom Guardian » prévu en août 2018 avec la Corée du Sud, le qualifiant de coûteux et de provocateur. Plusieurs exercices ultérieurs ont été annulés ou remaniés. Les pourparlers de Hanoï ont échoué sans qu’un accord de dénucléarisation ne soit conclu, et la Corée du Nord a par la suite renforcé ses capacités balistiques et nucléaires. Les alliés ont depuis rétabli des exercices de plus grande envergure, qui couvrent désormais des menaces telles que les drones et les cyberattaques.

Le dernier décret de Trump relance l’approche qu’il avait adoptée lors de son premier mandat, mais dans un contexte différent. La Corée du Nord a élargi son arsenal militaire, poursuit ses essais de missiles et a noué des liens militaires étroits avec la Russie.

Néanmoins, Trump affirme que ses relations avec Kim restent bonnes et a qualifié la Corée du Nord de « non menaçante et respectueuse » pendant sa présidence.

L'ENGAGEMENT DES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ A-T-IL CHANGÉ? Trump a remis en cause à plusieurs reprises le coût du maintien d’environ 28 500 soldats américains en Corée du Sud, tout en insistant sur le fait que Séoul reste un allié important. Son deuxième mandat a également mis l’accent sur la « modernisation » de l’alliance, ce qui pourrait donner aux forces américaines une plus grande flexibilité pour répondre à des défis au-delà de la péninsule coréenne, notamment face à la Chine. Cela crée des tensions pour Séoul, qui dépend de Washington pour dissuader la Corée du Nord mais qui hésite à être entraînée dans un conflit concernant Taïwan, cette île gouvernée démocratiquement que Pékin revendique comme sienne. Les négociations avec Trump ont permis de faire avancer certaines priorités sud-coréennes, le président américain ayant approuvé l’année dernière le projet de Séoul visant à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire.

Séoul souhaite également disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour enrichir l'uranium et retraiter le combustible nucléaire usé, ainsi qu’un transfert plus rapide du contrôle opérationnel en temps de guerre.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a augmenté les dépenses de défense et s’est engagé à jouer un rôle plus important en matière de sécurité, tout en affirmant que l’engagement de Washington en matière de défense restait ferme.

POURQUOI LE PARTAGE DES CHARGES RESTE-T-IL UN SUJET DE CONTROVERSE?

Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait exigé une forte augmentation de la contribution de la Corée du Sud pour l'accueil des troupes américaines, suscitant à Séoul la crainte qu’il ne réduise ses effectifs en cas de refus.

Les alliés ont conclu un accord de partage des coûts couvrant la période 2026-2030, en vertu duquel Séoul versera cette année environ 1.520 milliards de wons (1,1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le maintien des troupes américaines. Trump continue néanmoins d’affirmer que la Corée du Sud paie trop peu, tandis que Séoul estime que l’accord existant doit être respecté.

COMMENT LES RELATIONS COMMERCIALES ONT-ELLES ÉVOLUÉ?

Le premier gouvernement Trump a renégocié un accord bilatéral de libre-échange et imposé des droits de douane sur l’acier sud-coréen.

Son second mandat a été marqué par une pression tarifaire plus large. Washington avait initialement menacé d’imposer des droits de douane de 25 % avant d’accepter un taux de 15 % en échange d’investissements sud-coréens et d’autres engagements. Trump a par la suite menacé d’imposer à nouveau des droits de douane plus élevés, accusant Séoul d’avancer trop lentement dans la mise en œuvre de l’accord. Les préoccupations américaines portaient notamment sur la réglementation sud-coréenne des entreprises technologiques américaines, et l’examen minutieux du traitement réservé par Séoul à la société de commerce électronique Coupang, cotée aux États-Unis, est devenu une source de tension bilatérale.

POURQUOI LES INVESTISSEMENTS SONT-ILS DEVENUS SI IMPORTANTS?

Les entreprises sud-coréennes ont massivement investi dans les secteurs américains des semi-conducteurs, des batteries, des véhicules électriques et de la construction navale. Séoul s’est également engagé à investir 350 milliards de dollars dans des projets américains en échange d’un allègement des droits de douane. Un désaccord est apparu lorsque Donald Trump a déclaré que cette somme devait être versée d’avance, tandis que Séoul a précisé qu’il s’agirait de prêts, de garanties et de prises de participation, et a averti qu’un paiement en espèces risquait de déstabiliser son économie. La détention de centaines de travailleurs sud-coréens lors d’une opération de contrôle de l’immigration menée en 2025 sur le site d’un projet de batteries Hyundai-LG en Géorgie a suscité l’inquiétude à Séoul et a conduit les entreprises à menacer de reconsidérer leurs projets aux États-Unis.

COMMENT LA GESTION POLITIQUE A-T-ELLE ÉVOLUÉ?

Les deux mandats de Trump ont largement coïncidé avec des gouvernements sud-coréens libéraux favorables au dialogue avec la Corée du Nord. L’ancien président sud-coréen Moon Jae-in a contribué à faciliter la diplomatie de Trump avec Kim, mais des divergences sur les sanctions et la coopération intercoréenne ont parfois provoqué des frictions , notamment avec le premier ambassadeur de Trump, Harry Harris.

Le gouvernement conservateur de Yoon Suk Yeol a adopté une ligne dure envers Pyongyang et renforcé la coopération en matière de sécurité avec Washington et Tokyo. Le deuxième mandat de Trump a de nouveau largement coïncidé avec un gouvernement libéral dirigé par Lee, qui prône également un apaisement des tensions avec la Corée du Nord. La diplomatie personnalisée de Trump a également incité Séoul à cultiver des canaux non conventionnels vers la Maison Blanche. Lors des négociations tarifaires de 2025, les responsables sud-coréens ont dialogué directement avec la chef de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, dont ils estimaient qu’elle pourrait clarifier les intentions de Trump. L'arrivée en tant qu'ambassadrice de l'ancienne députée républicaine d'origine séoulienne Michelle Steel offre à Trump une envoyée partageant ses convictions politiques, alors que les deux gouvernements tentent de surmonter leurs divergences concernant la Corée du Nord, les coûts de défense, les droits de douane et les investissements.