GUIDE EXPLICATIF-Ce qu'il faut savoir sur les crèmes solaires en période de canicule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nancy Lapid

Pour la première fois depuis la fin des années 1990, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a ajouté un nouveau composant chimique – le bémotrizinol, ou BEMT – à sa liste des principes actifs autorisés dans les crèmes solaires en vente libre.

Lors des vagues de chaleur, telles que celles qui touchent actuellement l'Europe et les États-Unis, les coups de soleil sont particulièrement dangereux car ils entravent la transpiration, augmentant ainsi les risques d'épuisement et de coup de chaleur, comme le souligne le Service météorologique national américain .

Voici ce que vous devez savoir sur les crèmes solaires en général et sur le BEMT en particulier:

COMMENT FONCTIONNENT LES CRÈMES SOLAIRES?

Les deux principaux types de crèmes solaires – chimiques et minérales – traitent différemment les rayons ultraviolets du soleil.

Les crèmes solaires chimiques, dont le BEMT, absorbent les rayons UV du soleil et modifient leur structure, les transformant en chaleur avant qu’ils ne puissent pénétrer dans la peau. Au final, les substances chimiques elles-mêmes sont absorbées dans la circulation sanguine. Les autorités sanitaires indiquent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les conséquences sur la santé d’une utilisation à long terme.

Les crèmes solaires minérales contiennent de l’oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. Elles sont considérées comme plus sûres que les crèmes solaires chimiques car elles ne sont pas absorbées dans le sang. Au contraire, elles restent à la surface de la peau, créant une barrière qui réfléchit les rayons UV. Les anciennes formules avaient souvent un aspect blanc, mais les versions modernes s’harmonisent plus efficacement avec la peau.

EN QUOI LE BEMT EST-IL DIFFÉRENT?

Le BEMT, utilisé depuis des décennies dans les crèmes solaires chimiques en Europe, en Asie et en Australie, est un filtre “à large spectre” qui bloque simultanément les rayons UVA et UVB. Certains filtres solaires chimiques absorbent principalement les rayons UVA, responsables des rides, des taches solaires et d’autres signes de vieillissement, tandis que d’autres composés chimiques agissent sur les rayons UVB, à l’origine des coups de soleil. De nombreuses crèmes solaires disponibles dans le commerce contiennent plusieurs composés chimiques, ce qui en fait également des produits à large spectre.

Les molécules de BEMT sont relativement volumineuses, ce qui réduit leur absorption par la peau, explique le Dr Henry Lim, de Henry Ford Health à Détroit et ancien président de l’Académie américaine de dermatologie.

Le BEMT est également plus “photostable” que d’autres filtres chimiques, ce qui signifie qu’il se dégrade plus lentement lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil.

Le BEMT est le premier filtre solaire chimique à avoir été reconnu par la FDA comme sûr et efficace chez les enfants dès l’âge de 6 mois.

LE BEMT EST-IL DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS?

La décision d’autorisation de la FDA prendra effet en août 2026; les crèmes solaires à base de BEMT ne seront donc pas disponibles dans les rayons des magasins américains avant cette date.

Les nouveaux produits destinés au marché américain devraient associer le BEMT à des ingrédients solaires existants, tels que l’oxyde de zinc, afin d’améliorer leur efficacité globale et leur acceptabilité cosmétique, a déclaré le Dr Murad Alam, président de l’AAD et vice-président du département de dermatologie de la Feinberg School of Medicine de l’université Northwestern à Chicago.

Jusqu’au début de l’année 2028, la société suisse-néerlandaise DSM-Firmenich AG DSFIR.AS détient les droits exclusifs de vente de sa formulation à base de BEMT aux fabricants américains de crèmes solaires. Ce composant chimique figurera sur les listes d’ingrédients sous le nom de “Parsol Shield”.

Le BEMT est également commercialisé en dehors des États-Unis sous le nom de “Tinosorb S” par BASF BASFn.DE .

COMMENT LES CRÈMES SOLAIRES AMÉRICAINES SE COMPARENT-ELLES AUX PRODUITS VENDUS AILLEURS?

Même avec l’autorisation du BEMT, “les États-Unis restent à la traîne par rapport à de nombreux autres pays qui disposent de près de deux fois plus d’ingrédients autorisés pour les crèmes solaires”, a déclaré l’AAD dans un communiqué.

Certains écrans solaires disponibles en dehors des États-Unis sont plus stables, contiennent de grosses molécules non absorbables, filtrent efficacement les rayons UVA et UVB et présentent une texture plus agréable sur la peau, ce qui les rend plus susceptibles d’être utilisés, a expliqué M. Alam.

Alors que les États-Unis réglementent les crèmes solaires comme des médicaments en vente libre, d’autres pays les réglementent comme des cosmétiques, ce qui représente un niveau d’exigence moins élevé, a-t-il noté.

“Les produits disponibles dans d’autres pays sont peut-être plus efficaces, mais pas nécessairement plus sûrs”, a déclaré M. Alam.

“La FDA fait du bon travail en se montrant très vigilante en matière de sécurité, même si certains des filtres les plus récents, comme le BEMT, qui viennent tout juste d’être approuvés aux États-Unis, sont peut-être moins susceptibles d’être absorbés, ce qui constitue un avantage potentiel en termes de sécurité”, a-t-il ajouté.

LE TYPE DE CRÈME SOLAIRE FAIT-IL UNE DIFFÉRENCE?

Selon l’AAD sur son site web, le meilleur type de crème solaire est celui que vous utiliserez régulièrement.

L'association recommande l'utilisation de n'importe quel produit solaire résistant à l'eau, doté d'un indice de protection solaire (SPF) de 30 ou plus, offrant une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB.

Mais lorsque les températures grimpent à 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius) et que l'humidité est élevée, les crèmes solaires minérales peuvent être préférables, selon certains experts.

“Les filtres UV minéraux tels que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane sont intrinsèquement très stables et conservent bien leurs propriétés de filtrage des UV, même sous une chaleur intense”, a déclaré le Dr Jacqueline Watchmaker, dermatologue à Scottsdale, en Arizona.

“Cependant, les crèmes solaires minérales comme chimiques peuvent être affectées par une exposition prolongée à une chaleur excessive, car la formulation globale – et pas seulement les principes actifs – peut se dégrader”, a-t-elle expliqué.

Une chaleur extrême entraîne également une transpiration accrue, et la sueur peut aggraver les démangeaisons et les éruptions cutanées que certaines personnes ressentent en raison des ingrédients présents dans les crèmes solaires chimiques. Même par temps plus frais, l’AAD conseille aux personnes ayant la peau sensible d’opter pour des crèmes solaires minérales.

APPLIQUEZ PLUS DE CRÈME SOLAIRE, PLUS SOUVENT

La crème solaire doit être appliquée sur une peau sèche 15 minutes avant de sortir, puis renouvelée au moins toutes les deux heures, ainsi qu'après la baignade ou en cas de transpiration, précise l'AAD.

L’AAD souligne également que de nombreuses personnes n’appliquent pas suffisamment de crème solaire pour atteindre le niveau de protection SPF indiqué sur l’étiquette.

“La plupart des adultes ont besoin d’environ un verre à liqueur de crème solaire pour couvrir leur corps”, explique le Dr Watchmaker. “Pour les zones fortement exposées comme le visage, la poitrine et les épaules, j’apprécie l’astuce de la “double couche”: il s’agit d’appliquer une première couche, de la laisser pénétrer un instant, puis d’appliquer une deuxième couche pour s’assurer d’une couverture adéquate. ”

ÉLOIGNEZ LES FLACONS DE CRÈME SOLAIRE DE LA CHALEUR

Des recherches ont montré qu’une exposition de huit heures à des températures supérieures à 85 °F (30 °C) peut altérer de manière irréversible les caractéristiques physiques d’un écran solaire chimique, entraînant une diminution de son efficacité.

Une crème solaire peut avoir été exposée à une chaleur extrême si ses composants ont commencé à se séparer. Si vous devez laisser une crème solaire dans un véhicule chaud ou au soleil, placez-la dans une glacière. De plus, soyez vigilant lorsque vous commandez des crèmes solaires en ligne pendant l’été, car elles risquent de se dégrader si elles sont laissées dans un endroit chaud ou dans une boîte aux lettres.