Guerre en Ukraine, que peut faire l'investisseur responsable ?

Conflit en Ukraine, que peut faire l'investisseur responsable ?

L'investisseur responsable européen a historiquement considéré des questions sensibles telles que les zones de guerre ou encore les atteintes graves aux droits de l'Homme avec un œil souvent lointain dans le cadre de poches d'investissement « périphériques » en Afrique, Asie ou Amérique Latine. Dès lors que la guerre est en Europe, d'une ampleur jamais vue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que peut faire l'investisseur responsable ?

Une première réaction, rapide et répandue de nombreux investisseurs institutionnels européens dont le plus important en termes d'actifs sous gestion, à savoir le fonds souverain norvégien, a consisté en l'exclusion de toutes les poches d'investissements dans des actifs russes (actions, comme dettes d'entreprises et souveraines). Ces désinvestissements de l'économie russe s'expliquent par une gestion des risques, l'accompagnement des sanctions économiques et financières de l'Union européenne et d'autres pays occidentaux (Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, etc.) mais aussi, en mettant ces actifs à zéro dans leurs comptes, la reconnaissance d'un devoir moral.

En face de cette approche d'exclusions qui comporte une dimension éthique dont il faut se réjouir, on notera que la guerre en Ukraine valide pour l'économie européenne l'importance de deux thématiques environnementales, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Rappelons que la meilleure des énergies est celle que l'on ne consomme pas. Avec l'explosion du prix des énergies fossiles (gaz naturel, pétrole, etc.), l'efficacité énergétique a encore de beaux jours devant elle. Elle prend de multiples formes : smart grid (réseau électrique intelligent), électrification, isolation des bâtiments, transports en commun… Les énergies renouvelables constituent une autre thématique d'investissement dans le grand débat pour l'Europe visant à mieux maîtriser son destin énergétique. Là encore, elle prend de multiples formes : éolien, solaire, géothermie, biomasse, bio méthane, hydrogène vert...

Enfin, la guerre en Ukraine relance des débats complexes comme le rôle du nucléaire civil, du gaz naturel liquéfié, l'accès aux terres rares ou encore l'éligibilité des acteurs des armes conventionnelles. Des sujets qui méritent plus que quelques lignes dans un édito.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.