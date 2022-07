Guerre en Ukraine : l'euro plonge à un niveau plus vu depuis fin 2002

( AFP / DAMIEN MEYER )

En pleine guerre en Ukraine, l'euro a plongé face au dollar mardi 5 juillet : à moins de 1,03 dollar pour un euro, la monnaie unique européenne évolue à un niveau plus vu depuis fin 2002.

Des conséquences des tensions sur l'énergie en Europe provoquées par la guerre en Ukraine. Mardi 5 juillet, l'euro a plongé face au dollar, s'approchant de la parité. A moins de 1,03 dollar pour un euro, la monnaie unique européenne évolue à un niveau plus vu depuis fin 2002, dans ses premiers jours, quand les inconnues étaient encore multiples pour la nouvelle devise.

Désormais, ce sont les risques causés par l'invasion russe de l'Ukraine et l'envolée des prix du gaz qu'elle provoque, qui pèsent sur l'euro. "Les craintes croissantes d'une récession font baisser l'euro, tandis que le dollar s'envole", a commenté Fiona Cincotta, analyste de City Index. Les cambistes font le pari que la banque centrale américaine (Fed) va continuer à relever ses taux d'intérêt de manière agressive pour maîtriser l'inflation, dit-elle.

Et "les données PMI publiées (mardi) en Europe ont mis en évidence le risque de ralentissement de la croissance à la fin du deuxième trimestre", poursuit Fiona Cincotta. "Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) vu les risques grandissant de récession dans la région", a estimé Boris Kovacevic, de Western Union.

L'inflation ne devrait pas se calmer dans l'immédiat

La croissance de l'activité économique en zone euro a fortement ralenti en juin dans le secteur privé, au plus bas depuis 16 mois, selon l'indice PMI composite de S&P Global. "C'est le signe que les économies commencent à vraiment sentir l'effet de l'inflation élevée", ont souligné les analystes de OFX.

Résultat, l'indicateur a fait plonger l'euro plus bas qu'en 2016, quand la crise de la dette européenne puis le vote du Brexit avaient fait craindre l'explosion de l'Union européenne. Et l'inflation ne devrait pas se calmer dans l'immédiat, puisque les prix de l'énergie grimpent en Europe, notamment en raison d'une grève en Norvège qui risque de limiter la production d'hydrocarbures.

"Les fortes hausses des prix du gaz et de l'électricité font courir un risque important que l'économie de l'UE entre en récession plus tôt que prévu", affirme Trevor Sikorski, analyste chez Energy Aspects, dans un rapport.

L'euro pourrait poursuivre sa baisse

Depuis le début de l'année, le prix du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, a grimpé de près de 140%, atteignant 176,01 euros le mégawattheure mardi. Avant l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, il évoluait bien en dessous des 100 euros le mégawattheure.

"Avec des températures plus basses que prévu, il est peu probable que l'Allemagne atteigne son objectif de 90% des réserves qui étaient visées pour assurer un approvisionnement normal cet hiver", note Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

La Banque centrale européenne (BCE) a peu de marge de manœuvre pour resserrer sa politique monétaire, puisqu'une hausse des taux risquerait de rendre la dette de certains pays trop lourde à supporter.

Dans ce contexte, toute reprise de l'euro doit être vue "comme un rebond de court terme", prévient Fawad Razaqzada, analyste chez StoneX, qui craint que, sans changement majeur sur le front ukrainien ou de la BCE, l'euro ne poursuive sa baisse.

D'autres devises ont chaviré

A 19H40 GMT l'euro se repliait de 1,50% à 1,0266 dollar, parti pour signer sa plus forte baisse quotidienne depuis début 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. Depuis le début de l'année, il a perdu plus de 9% face au billet vert.

Par rapport au dollar, valeur refuge, d'autres devises souffraient : la livre (-1,34% à 1,1956 dollar) évoluait à un niveau inobservé depuis 2020 quand les confinements britanniques avaient fait chavirer la devise du Royaume-Uni.

Dans son rapport sur la stabilité financière, la Banque d'Angleterre a reconnu que les perspectives mondiales s'étaient "nettement détériorées" au cours des trois derniers mois.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

19H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0266 1,0422

EUR/JPY 139,37 141,34

EUR/CHF 0,9940 1,0017

EUR/GBP 0,8586 0,8600

USD/JPY 135,76 135,62

USD/CHF 0,9683 0,9611