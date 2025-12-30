Guerre des prix sur le marché chinois de l'obésité : Novo Nordisk et Eli Lilly ajustent leurs tarifs
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 13:06
Les géants pharmaceutiques Novo Nordisk et Eli Lilly ont entrepris de réduire les tarifs de leurs médicaments phares contre l'obésité, le Wegovy et le Mounjaro, sur le territoire chinois.
Novo Nordisk a confirmé à Reuters un "ajustement" tarifaire alors que média chinois Yicai évoque une baisse allant jusqu'à 48% pour les dosages les plus élevés du Wegovy dans certaines provinces.
Des sources hospitalières indiquent aussi que les tarifs du Mounjaro (Eli Lilly) devraient diminuer dès le 1er janvier. Cette offensive commerciale viserait à anticiper l'expiration, en 2026, du brevet de la sémaglutide - le principe actif du Wegovy - en Chine.
Alors que plus de 65% de la population chinoise pourrait être en surpoids ou obèse d'ici 2030, les fabricants multiplient les concessions tarifaires, à l'instar des baisses de 37% déjà consenties par Novo Nordisk en Inde le mois dernier.
