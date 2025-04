Guerre commerciale: Pictet AM "n'anticipe pas de récession"

(AOF) - "Nous n'anticipons pas de récession" a déclaré Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, lors d’un déjeuner de presse organisé lundi 7 avril 2025 à Paris. Si l'or "a un peu diminué" et "a un peu moins joué son rôle de valeur refuge" en fin de semaine dernière, cela provient du fait que des fonds spéculatifs américains "doivent répondre aux appels de marge ". Ils ont des niveaux de pertes maximum à tolérer, alors que "sur les actions, ils encaissent énormément de pertes".

Pour Christopher Dembik ces fonds "essaient de se couvrir en vendant leurs positions sur l'or mais c'est lié à un phénomène technique".

La réponse de l'Union européenne devait être "politique, et malgré tout symbolique", et avoir "peu d'impact pour le consommateur européen". Elle a su le faire lors du premier mandat de Donald Trump. Après négociation, nous serions "autour de 12% à 15% de taux moyens considérés en termes de tarifs douaniers aux États-Unis". C'est plus que précédemment mais "probablement pas catastrophique, en tous cas pas récessionniste".

"Une hausse de 10% des tarifs douaniers entraîne une perte d'à peu près 0,5 point de croissance selon les manuels d'économie", rappelle Christopher Dembik . Pour lui cependant "il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui nous permettent d'être très prudents sur ce lien" et "nous avons une incapacité à savoir comment vont réagir les entreprises et les ménages". "Il est tout à fait crédible que nous ayons des produits de substitution aux importations".