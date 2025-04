Guerre commerciale: le PIB réel mondial pourrait reculer de 7% à long terme (OMC)

(AOF) - "L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine présente un risque important de forte contraction des échanges bilatéraux", a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC. "Nos projections préliminaires suggèrent que les échanges de marchandises entre ces deux économies pourraient diminuer jusqu'à 80 %". Pour elle, "cette politique de représailles entre les deux plus grandes économies du monde – dont les échanges bilatéraux représentent environ 3 % du commerce mondial" pourrait "gravement compromettre les perspectives économiques mondiales".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.