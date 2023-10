Communiqué de presse GUERBET



Guerbet salue le lancement de la Chaire MeGadoRe pour un avenir plus vert dans l'imagerie médicale.



Le projet MeGadoRe – la voie de la « green radiology »



Lancé à Brest en 2021 sous l’impulsion des professeurs Douraïed Ben Salem, neuroradiologue au CHU de Brest, Jean-Alix Barrat, géochimiste et chercheur au Lemar2 et Raphaël Tripier, chimiste et chercheur au laboratoire CEMCA3, le projet MeGadoRe pour « Medical Gadolinium Recycling » trouve son origine dans la découverte de la pollution de la faune marine par du gadolinium. Le gadolinium, terre rare, est le principal produit de contraste utilisé en IRM. Ce projet MeGadoRe entend réduire l’impact environnemental de ces examens, en créant un réseau « d’IRM verte » en France, puis à l’échelle européenne pour récupérer ces quantités de produit non injectées.