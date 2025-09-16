 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,25
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Guerbet révise ses objectifs annuels à la baisse, son titre décroche
information fournie par AOF 16/09/2025 à 14:44

(AOF) - Guerbet (-22,34 %, à 15,02 euros) chute à la Bourse de Paris après avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels. L’exercice fiscal du spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale est pénalisé par plusieurs éléments. Il y a principalement la contraction de l’activité en France, toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, et l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux États-Unis.

La société évoque également un problème technique, désormais résolu, au redémarrage du site de Raleigh, dans l'État de Caroline du Nord, après les maintenances semi-annuelles. Tous ces éléments pèsent sur la croissance et la profitabilité du groupe pour l'année en cours.

Partant, les objectifs financiers annuels ont été réduits. Guerbet vise désormais une légère décroissance de ses revenus, à taux de change et périmètre comparable, autour de -1 %, contre une croissance comprise entre 3 et 5 % précédemment. Parallèlement, le taux de marge d'Ebitda retraité sur le chiffre d'affaires devrait se situer entre 12 et 13 %. Auparavant, il était attendu supérieur à 15 %. Enfin, le niveau de free cash-flow, précédemment attendu positif, devrait finalement être légèrement négatif.

De leur côté, les analystes de Portzamparc ont logiquement revu leurs prévisions à la baisse après l'avoir déjà fait à la fin du mois de juillet. Ils visent des revenus de l'ordre de 814,9 millions d'euros, soit une baisse de 1 % à périmètre et change constant, contre 848,6 millions d'euros précédemment. La marge d'Ebitda est quant à elle programmée à 12,3 %, en baisse de 1,9 point, alors qu'elle était estimée auparavant en hausse de 0,3 point, à 14,5 %. Enfin, la société de bourse a également divisé par trois son objectif annuel de bénéfice par action. Partant, les analystes ont maintenu leur recommandation à Conserver sur le titre Guerbet, tout en abaissant leur objectif de cours de 30 à 22 euros.

La société a également indiqué que des mesures avaient été prises pour sécuriser la mise à disposition des produits, renforcer la discipline commerciale et optimiser la base de coûts tout en suivant rigoureusement la génération de cash. Son management a réaffirmé sa confiance dans les perspectives du groupe qui dispose d'un portefeuille de produits diversifiés, de positions de leader sur des marchés porteurs à l'international. Pour renouer avec la croissance, Guerbet mise sur la montée en puissance de deux produits : Elucirem et Lipiodol en imagerie interventionnelle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GUERBET
15,0400 EUR Euronext Paris -22,23%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 14:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank