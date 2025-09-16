Guerbet révise ses objectifs annuels à la baisse, son titre décroche

(AOF) - Guerbet (-22,34 %, à 15,02 euros) chute à la Bourse de Paris après avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels. L’exercice fiscal du spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale est pénalisé par plusieurs éléments. Il y a principalement la contraction de l’activité en France, toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, et l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux États-Unis.

La société évoque également un problème technique, désormais résolu, au redémarrage du site de Raleigh, dans l'État de Caroline du Nord, après les maintenances semi-annuelles. Tous ces éléments pèsent sur la croissance et la profitabilité du groupe pour l'année en cours.

Partant, les objectifs financiers annuels ont été réduits. Guerbet vise désormais une légère décroissance de ses revenus, à taux de change et périmètre comparable, autour de -1 %, contre une croissance comprise entre 3 et 5 % précédemment. Parallèlement, le taux de marge d'Ebitda retraité sur le chiffre d'affaires devrait se situer entre 12 et 13 %. Auparavant, il était attendu supérieur à 15 %. Enfin, le niveau de free cash-flow, précédemment attendu positif, devrait finalement être légèrement négatif.

De leur côté, les analystes de Portzamparc ont logiquement revu leurs prévisions à la baisse après l'avoir déjà fait à la fin du mois de juillet. Ils visent des revenus de l'ordre de 814,9 millions d'euros, soit une baisse de 1 % à périmètre et change constant, contre 848,6 millions d'euros précédemment. La marge d'Ebitda est quant à elle programmée à 12,3 %, en baisse de 1,9 point, alors qu'elle était estimée auparavant en hausse de 0,3 point, à 14,5 %. Enfin, la société de bourse a également divisé par trois son objectif annuel de bénéfice par action. Partant, les analystes ont maintenu leur recommandation à Conserver sur le titre Guerbet, tout en abaissant leur objectif de cours de 30 à 22 euros.

La société a également indiqué que des mesures avaient été prises pour sécuriser la mise à disposition des produits, renforcer la discipline commerciale et optimiser la base de coûts tout en suivant rigoureusement la génération de cash. Son management a réaffirmé sa confiance dans les perspectives du groupe qui dispose d'un portefeuille de produits diversifiés, de positions de leader sur des marchés porteurs à l'international. Pour renouer avec la croissance, Guerbet mise sur la montée en puissance de deux produits : Elucirem et Lipiodol en imagerie interventionnelle.

