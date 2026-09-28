Communiqué de presse GUERBET



Résultats semestriels 2026



• Chiffre d’affaires de 379,2 M€, quasiment stable (-0,1%) à TCC1 et périmètre comparable, en ligne avec les anticipations du Groupe sur l’ensemble de l’exercice

• EBITDA à 30,6 M€ en ligne avec les anticipations du Groupe sur l’ensemble de l’exercice

• Taux de marge d’EBITDA retraité3 à 9,1%, contre 12,9% un an plus tôt intégrant 14,3 M€ de coûts exceptionnels liés au plan de remise en conformité du site de Raleigh

• Levier d’endettement financier de 5,3x ; poursuite des discussions avec les partenaires financiers en vue d’un refinancement d’ici au 31 octobre 2026

• Site industriel de Raleigh : confirmation du calendrier de normalisation

• Accélération de l’exécution du plan de transformation visant à renforcer la dynamique commerciale et à améliorer durablement la rentabilité

• Évolutions au sein du Comité exécutif

• Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour 2026