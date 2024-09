Communiqué de presse GUERBET



Résultats semestriels 2024



Activité très dynamique

• Chiffre d’affaires du 1er semestre : 419,2 M€, en hausse de 11,8% à TCC



• Une trajectoire portée par l’ensemble des activités et des zones géographiques



Solide progression de la rentabilité

• La marge d’EBITDA retraité ressort à 15,4%, contre 12,7% un an plus tôt

• Quasi triplement du résultat opérationnel à 30,3 M€



Révision à la hausse des objectifs annuels

• Chiffre d’affaires : croissance attendue supérieure à 9% à périmètre comparable et TCC (>8% auparavant)

• Rentabilité : retour du taux de marge d’EBITDA retraité à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)