Guerbet : Résultats annuels 2025.
11/03/2026 à 17:45

Communiqué de presse GUERBET

Résultats annuels 2025

• Chiffre d’affaires : 786,4 M€, soit un repli de 3,5% à TCC et périmètre comparable, dû essentiellement à la baisse de l’activité en France
• Rentabilité : la marge d’EBITDA retraité ressort à 12,0% (dans le haut de la fourchette ajustée communiquée en décembre)
• Résultat net : il s’établit à -112,7 M€ incluant une dépréciation exceptionnelle de 86 M€ constatée à l’issue des tests de dépréciation
• Free Cash-Flow : en territoire positif à hauteur de 19,2 M€
• Endettement : ratio d’endettement financier net /EBITDA de 4,0x inférieur au plafond de 4,8x fixé dans la dérogation (« waiver ») obtenue des prêteurs en décembre 2025

