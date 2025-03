Communiqué de presse GUERBET



Résultats annuels 2024



Activité très dynamique



• Chiffre d’affaires annuel : 841,1 M€, affichant une progression de 9,0% à taux de change constant (TCC) et périmètre comparable

• Une dynamique soutenue dans la zone Amériques (+20,5% à TCC et périmètre comparable), en Asie (+10,1%) et en EMEA hors France (+8,8%)



Solide progression de la rentabilité



• La marge d’EBITDA retraité ressort à 14,9%, contre 13,1% un an plus tôt

• Un résultat opérationnel en progression de 28,2%, à 49,6 M€



Objectif 2025

• Nouvelle progression de la rentabilité : taux de marge d’EBITDA retraité attendu supérieur à 15%, adossé à une croissance du chiffre d’affaires entre 3 et 5% à TCC et périmètre comparable

• Un Free Cash-Flow en territoire positif