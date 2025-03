Guerbet: résultat opérationnel en hausse de 28% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Guerbet publie au titre de 2024 un résultat net de 13,5 millions d'euros, contre 22,2 millions l'année précédente, mais un résultat opérationnel en progression de 28,2% à 49,6 millions et une marge d'EBITDA retraité à 14,9%, contre 13,1% un an plus tôt.



Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,1% à 841,1 millions d'euros. A taux de change constant (TCC) et périmètre comparable, sa croissance a atteint 9% (après +5,9% en 2023).



Afin de soutenir le développement à long terme du groupe, son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 23 mai de ne pas procéder à la distribution de dividendes aux actionnaires au titre de l'exercice écoulé.



Pour 2025, Guerbet prévoit une nouvelle progression de la rentabilité, avec un taux de marge d'EBITDA retraité attendu supérieur à 15%, adossé à une croissance du chiffre d'affaires entre 3 et 5% à TCC et périmètre comparable, ainsi qu'un FCF en territoire positif.





