Guerbet: renoue avec la croissance, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 10:41

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie médicale Guerbet s'illustre en Bourse ce vendredi après avoir renoué avec la croissance au deuxième trimestre et confirmé ses objectifs annuels.



Après un léger repli de l'activité au premier trimestre (-1,3%), le groupe a vu son chiffre d'affaires à taux de change constants progresser de 6,7% au deuxième trimestre, une accélération conforme aux objectifs du groupe.



Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes ressortent à 378,6 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport au 1er semestre 2022. A taux de change

constant, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 2,8%.



Dans son communiqué, Guerbet dit aborder le second semestre 2023 avec confiance, notamment sur la base de l'accélération des effets prix, avec une croissance attendue à un rythme plus marqué que sur les six premiers mois de l'année.



Pour l'ensemble de l'exercice, Guerbet confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% à périmètre comparable et changes constants.



Au niveau de la rentabilité, le groupe anticipe toujours un taux de marge Ebitda/chiffre d'affaires retraité autour de 11%, avant un retour dès 2024 de ce taux de marge à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).



Suite à cette publication, le titre Guerbet prenait plus de 7% en milieu de matinée à la Bourse de Paris, signant l'une des fortes hausses du marché parisien.