Communiqué de presse GUERBET



Guerbet renforce son comité exécutif avec deux nouvelles nominations pour consolider son ambition à moyen et long terme.



• Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication

• Eva Ohlsson, Directrice Ressources Humaines



Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec deux nouvelles nominations. Christine Allard et Eva Ohlsson rejoignent respectivement le Groupe en qualité de Directrice des Affaires Publiques et Communication et Directrice Ressources Humaines. Directement rattachées à David Hale, Directeur Général, elles intègrent toutes les deux le comité exécutif de Guerbet.