Guerbet nomme un responsable pour la la radiologie interventionnelle
François Convenant a rejoint Guerbet en septembre 2018, après avoir "occupé des fonctions de direction au sein de groupes leaders, pilotant des projets d'innovation et de croissance dans les solutions chirurgicales et les dispositifs interventionnels".
"Cette nomination marque une étape importante pour Guerbet, qui confirme le leadership de son activité en radiologie interventionnelle", explique la société, soulignant qu'il s'agit d'une spécialité médicale en pleine expansion.
Valeurs associées
|13,940 EUR
|Euronext Paris
|+0,14%
