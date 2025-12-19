Guerbet nomme François Convenant au poste de senior vice-président radiologie interventionnelle

(AOF) - Guerbet a annoncé la nomination de François Convenant au poste de senior vice-président radiologie interventionnelle. A ce titre, il rejoindra le comité exécutif du groupe. Avant de rejoindre Guerbet en 2018, François Convenant a occupé des fonctions de direction au sein de groupe leaders, pilotant des projets d’innovation et de croissance dans les solutions chirurgicales et les dispositifs interventionnels.
