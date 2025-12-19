 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerbet nomme François Convenant au poste de senior vice-président radiologie interventionnelle
information fournie par AOF 19/12/2025 à 09:38

(AOF) - Guerbet a annoncé la nomination de François Convenant au poste de senior vice-président radiologie interventionnelle. A ce titre, il rejoindra le comité exécutif du groupe. Avant de rejoindre Guerbet en 2018, François Convenant a occupé des fonctions de direction au sein de groupe leaders, pilotant des projets d’innovation et de croissance dans les solutions chirurgicales et les dispositifs interventionnels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GUERBET
13,900 EUR Euronext Paris -0,14%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 09:54

    Jean Claude ?????

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank