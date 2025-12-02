 Aller au contenu principal
Guerbet lance un avertissement sur ses résultats
information fournie par AOF 02/12/2025 à 18:05

(AOF) - Guerbet annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’exercice 2025. Faisant suite à une inspection de la FDA au premier semestre, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a défini et mis en place un plan de remise en conformité de son site situé à Raleigh, aux Etats-Unis. Ce plan a été renforcé ces dernières semaines en réponse aux observations reçues de la FDA.

La mise en œuvre de ce plan entraîne un décalage de libération des lots produits sur le site et devrait générer une perte de chiffre d'affaires pour le groupe sur l'exercice 2025. De surcroît, la mise en œuvre de ce plan se traduira par des coûts exceptionnels.

Dans ces conditions, Guerbet affirme qu'il ne sera pas en mesure de tenir ses objectifs pour 2025. Il anticipe désormais une baisse du chiffre d'affaires entre 4% et 5% à taux de change et périmètre constant, contre une légère décroissance de 1% annoncée précédemment. Le taux de marge d'Ebitda retraité est anticipé entre 10,5 et 12% du chiffre d'affaires, contre de12% et 13% annoncé précédemment et le free cash-flow entre -5 millions et -15 millions d'euros, contre légèrement négatif prévu auparavant.

"Les conséquences opérationnelles et l'impact financier sur l'exercice 2026 sont en cours d'analyse. La société informera le marché dès qu'elle disposera d'éléments complémentaires", conclut Guerbet.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GUERBET
17,840 EUR Euronext Paris -0,34%
