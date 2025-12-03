Guerbet lâche 15% après la mise en garde de la FDA, Oddo BHF dégrade son conseil
03/12/2025
Guerbet a annoncé hier soir avoir reçu une mise en garde de la Food and Drug Administration (FDA) suite à une inspection menée au printemps 2025 sur son site de production de Raleigh, en Caroline du Nord, qui a révélé des problèmes de non-conformité nécessitant un plan de remédiation urgent.
L'impact sur les perspectives financières du groupe est majeur. La mise en oeuvre du plan de conformité, estimée à 12 à 18 mois, va entraîner un décalage dans la libération des lots produits aux États-Unis, générant une perte de chiffre d'affaires significative et l'inscription de coûts exceptionnels sur l'exercice en cours.
En conséquence, Guerbet a été contraint de revoir drastiquement ses objectifs pour 2025. Le groupe anticipe désormais une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre -4% et -5% (contre une légère décroissance de -1% précédemment) et un taux de marge d'EBITDA retraité révisé à la baisse, s'établissant entre 10,5% et 12% (contre 12% à 13% auparavant).
Les observations de la FDA portent notamment sur une procédure qualité jugée 'insuffisamment documentée' dans le traitement des déviations, ainsi que sur l'obsolescence de certains équipements. Bien qu'aucun rappel de lot n'ait été prononcé, la 'Warning Letter' s'applique à l'ensemble du site américain.
Le titre cède plus de 15% à Paris peu avant midi.
|14,7400 EUR
|Euronext Paris
|-17,38%
