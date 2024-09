Guerbet: homologation de son IA contre le cancer du foie

La version 2.0 de Liflow d'Intrasense, enrichie par l'intégration de DUOnc Liver, reflète l'engagement d'Intrasense à fournir des solutions d'imagerie médicale à la pointe de la technologie, répondant aux plus hauts niveaux d'exigence des radiologues

DUOnco Liver permet une détection, une segmentation et une mesure automatiques des lésions focales du foie, offrant une précision accrue et un gain de temps significatif, éléments essentiels pour une prise en charge optimale des patients atteints de cancer.

(AOF) - Guerbet spécialiste de l’imagerie médicale au niveau mondial, et Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale annoncent que l'algorithme d’IA de Guerbet contre le cancer du foie DUOnco Liver a obtenu le marquage CE sous le nouveau règlement européen MDR. Guerbet a lancé une nouvelle gamme de solutions dont les algorithmes seront intégrés aux solutions d’Intrasense mais aussi commercialisés de manière autonome. Déjà installée sur des premiers sites pilotes, la solution Liflow poursuit ses développements et l’intégration de nouveaux algorithmes d’IA.

