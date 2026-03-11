 Aller au contenu principal
Guerbet : Evolution du Conseil d'Administration de Guerbet.
information fournie par Boursorama CP 11/03/2026 à 17:45

Communiqué de presse GUERBET

Evolution du Conseil d’Administration de Guerbet

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce la nomination ce jour lors du Conseil d’Administration, de Monsieur Antoine FADY en qualité de censeur avec effet immédiat.

La nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité d’administrateur sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale. À la suite de cette Assemblée Générale, il sera proposé au Conseil d’Administration de Guerbet la nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Hugues Lecat, qui a souhaité quitter ses fonctions pour raisons personnelles.

