Communiqué de presse GUERBET



Evolution de la composition du Conseil d'Administration de Guerbet.



Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce, à la suite de l’Assemblée générale du 23 mai 2025 :



- La recomposition de son Conseil d’administration

- La réduction de la durée des mandats des administrateurs à 4 ans

- La nomination de Madame Michèle Lesieur et Monsieur Eric Drapé en qualité d’administrateur indépendant

- Le renouvellement des mandats de Madame Céline Lamort et de Monsieur Marc Massiot