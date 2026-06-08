Guerbet et Intrasense décrochent une homologation historique au Japon

Nouvelle étape stratégique majeure à l'international pour les spécialistes français de l'imagerie médicale. Intrasense et Guerbet ont annoncé ce lundi l'obtention de la certification réglementaire au Japon pour leur logiciel d'intelligence artificielle DUOnc Pancreas. Selon les deux groupes, il s'agit de la toute première IA centrée sur le pancréas à obtenir un tel feu vert sur le marché nippon.

Le Japon affiche l'un des taux d'incidence et de mortalité liés au cancer du pancréas les plus élevés de la planète, comptabilisant plus de 43 000 décès en 2022. Particulièrement redoutable, cette pathologie est souvent diagnostiquée trop tard : près de 42% des tumeurs de moins de 2 cm échappent aux scanners traditionnels, rendant moins de 20% des patients éligibles à une chirurgie salvatrice.

Conçu comme un outil d'assistance pour les radiologues sans remplacer leur diagnostic, DUOnco Pancreas permet d'identifier des signes subtils et des anomalies vasculaires jusqu'à 36 mois avant le diagnostic standard.

Un modèle d'intégration fluide pour accélérer la commercialisation

Sur le plan financier et opérationnel, Intrasense et Guerbet déploient une stratégie d'intégration indirecte à forte valeur ajoutée. Plutôt que d'imposer une nouvelle infrastructure, les deux partenaires vont s'appuyer sur des collaborations avec des éditeurs locaux de PACS (systèmes de stockage et de communication d'images) afin d'insérer directement leur IA dans les consoles de lecture quotidiennes des hôpitaux japonais.

Cette annonce consolide la feuille de route internationale du consortium français après l'obtention du marquage CE en Europe et l'octroi du statut de Breakthrough Device par la FDA américaine en 2025.

Cette avancée réglementaire majeure dans une région à forte barrière à l'entrée vient valider la pertinence du co-développement entre Guerbet, le leader industriel, et sa filiale Intrasense, confirmant leur statut d'acteurs clés de la transition de l'imagerie médicale vers l'intelligence artificielle.