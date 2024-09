Guerbet et Intrasense annoncent le marquage CE DUOnco™ Liver, algorithme d’intelligence artificielle conçu pour la détection des lésions focales du foie

Montpellier, France, le 23 septembre 2024 à 17H45 CEST



Guerbet (FR0000032526 GBT), leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, et Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et de Liflow®, annoncent le marquage CE sous MDR de l’IA foie développée par Guerbet (nom commercial : DUOnco™ Liver).



« L’obtention de la certification pour notre IA DUOnco™ Liver marque une avancée significative dans notre stratégie d’innovation. Nous avons développé cet algorithme avec la conviction qu’il pouvait véritablement changer la donne dans l’aide à la détection et au suivi des métastases hépatiques », indique François Nicolas, Directeur Recherche, Développement, Innovation et IA du groupe Guerbet.



Alexandre Salvador, Directeur Général d’Intrasense précise : « Nous sommes extrêmement fiers de voir l’algorithme foie, développé par Guerbet, recevoir le marquage CE sous MDR et enrichir notre solution Liflow® 2.0. Cette reconnaissance valide non seulement l’excellence technologique de nos solutions, mais également notre engagement à offrir aux professionnels de santé des outils à la pointe de l'innovation. En cinq mois, il s’agit de la deuxième IA Guerbet que nous transférons, témoignant ainsi d’une belle synergie dans notre collaboration technique. C’est une étape décisive dans notre mission d’aider à rendre les diagnostics plus précis, plus rapides et plus accessibles. »