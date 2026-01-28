 Aller au contenu principal
Guerbet dévoile le nom de son nouveau directeur général
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:02

Guerbet a annoncé la nomination de Karim Boussebaa en qualité de directeur général du groupe avec une prise de fonction le 2 février prochain.

Il dispose de plus de 25 années d'expérience internationale dans les secteurs de la santé et des technologies médicales.

Avant de rejoindre Guerbet, il a occupé des fonctions de direction au sein de groupes de premier plan, où il a conduit des programmes de transformation, d'innovation et de croissance dans les domaines de l'imagerie médicale et des dispositifs médicaux.

Son leadership reconnu, sa capacité à fédérer les équipes et son expérience de contextes opérationnels complexes constituent des atouts majeurs pour accompagner Guerbet dans la mise en oeuvre de sa stratégie et le renforcement de sa performance globale.

