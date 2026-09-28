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Guerbet creuse ses pertes au premier semestre, les objectifs 2026 confirmés
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 18:09

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Le spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie médicale a publié des résultats en nette dégradation au premier semestre 2026, pénalisés notamment par les coûts de remise en conformité de son site de Raleigh, aux Etats-Unis. Le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 379,2 millions d'euros, en baisse de 2,2% en données publiées et quasiment stable (-0,1%) à taux de change et périmètre comparables. La progression enregistrée en EMEA ( 1,8%) et dans les Amériques ( 1,2%) a été contrebalancée par le recul de l'Asie (-5%), sur fond de profondes mutations du marché chinois. L'Ebitda est ressorti à 30,6 millions d'euros, en baisse de 15,5 millions sur un an, après 14,3 millions d'euros de coûts exceptionnels liés au plan de remise en conformité de Raleigh. La marge d'EBITDA retraitée s'est établie à 9,1%, contre 12,9% un an auparavant.

Le résultat opérationnel est tombé à -18,4 millions d'euros, contre 15 millions au premier semestre 2025, tandis que la perte nette a atteint 32,7 millions d'euros, après un bénéfice de 1,3 million un an plus tôt.

La situation financière s'est également dégradée, avec un free cash-flow de -30,2 millions d'euros et un endettement financier net porté à 355,9 millions d'euros, correspondant à un levier financier de 5,3 fois l'Ebitda.

Guerbet, qui a obtenu des dérogations de ses partenaires financiers concernant le respect de son ratio de levier, poursuit les discussions sur son refinancement, dont les modalités doivent être finalisées avant le 31 octobre. Le groupe estime toutefois disposer des liquidités nécessaires pour couvrir ses besoins d'exploitation au cours des douze prochains mois.

Sur le plan opérationnel, Guerbet confirme viser un retour à un niveau normal de libération des lots sur le site de Raleigh d'ici la fin de l'année, avant un fonctionnement dans des conditions habituelles sur l'ensemble de 2027.

Pour 2026, le groupe, qui publiera le 22 octobre son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026, table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre la stabilité et une légère baisse à données comparables, ainsi que sur une marge d'EBITDA retraitée d'environ 8%. Le free cash-flow devrait rester fortement négatif, entre -50 et -70 millions d'euros.

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