Guerbet: baisse organique de 7% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Guerbet affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 en baisse de 7,3% à 180,1 millions d'euros (-7,1% à taux de changes constants et périmètre comparable), affecté par 'un impact France persistant et un effet de base pénalisant'.



A TCC et périmètre comparable, si le groupe de produits de contraste a observé une dynamique en retrait en imagerie diagnostique (-8,7%), il revendique néanmoins une croissance en Imagerie Interventionnelle (+5,8%).



Guerbet confirme anticiper sur l'ensemble de 2025 une croissance de son chiffre d'affaires entre 3 et 5% à TCC et périmètre comparable, avec un taux de marge d'EBITDA retraité anticipé supérieur à 15% et un FCF positif.





