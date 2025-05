Valneva: perte de 9,2 millions au premier trimestre, mais prévisions 2025 réaffirmées

Le groupe pharmaceutique franco-autrichien Valneva , qui développe plusieurs vaccins innovants, annonce mercredi avoir essuyé une perte nette de 9,2 millions d'euros au premier trimestre 2025, mais confirme ses prévisions de revenus cette année.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'an dernier, le groupe avait engrangé sur la période, de janvier à mars, un bénéfice net de 58,9 millions d'euros grâce à une opération exceptionnelle (vente d'un bon de revue prioritaire obtenu de l'agence de santé américaine, la Food and Drug Administration).

Fort de revenus en hausse sur les trois premiers mois de l'année, à 49,2 millions d'euros contre 32,8 millions à la même période de 2024, Valneva confirme tabler sur un chiffre d'affaires allant de 180 à 190 millions d'euros en 2025.

A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,90% à 2,91 euros, dans un marché en baisse de 0,48%, vers 9H30 locales.

Le groupe franco-autrichien, qui a promis d'être rigoureux en matière de dépenses, prévoit d'investir 90 à 100 millions d'euros en R&D cette année, des investissements qui "devraient être partiellement compensés par des subventions et des crédits d'impôt recherche anticipés", dit-il.

Le 18 avril, l'action de Valneva avait chuté après l'annonce par les autorités sanitaires françaises qu'elles retiraient les personnes de 65 ans et plus de la campagne de vaccination contre le chikungunya avec son vaccin Ixchiq à Mayotte et à la Réunion, après trois "événements indésirables graves", dont un décès, chez des personnes de plus de 80 ans.

Face à une épidémie majeure de chikungunya, une campagne de vaccination a été lancée début avril dans ces territoires français d'outremer.

A son tour, un comité des Centres étasuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a "recommandé une précaution pour l'utilisation" de ce vaccin chez les 65 ans et plus le 25 avril, rappelle Valneva.

Puis le 2 mai, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a mis en garde contre l'utilisation d'Ixchiq "chez les personnes âgées fragiles, en particulier celles présentant des comorbidités susceptibles d'affecter toute réponse immunitaire au vaccin", indique le groupe.

Premier vaccin contre le chikungunya à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe et le feu vert des autorités sanitaires en France, Ixchiq a été autorisé au Royaume-Uni pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé Valneva le 5 février, et au Brésil, a fait savoir la société le 23 avril.

Ce vaccin "ne doit pas être administré aux personnes immunodéficientes ou immunodéprimées en raison d'une maladie ou d'un traitement", comme l'a indiqué l'EMA, souligne Valneva.