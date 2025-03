Guerbet a vu sa rentabilité progresser en 2024

(AOF) - Guerbet affiche en 2024 une marge d’Ebitda retraité de 14,9%, contre 13,1% en 2023, avec un résultat opérationnel en progression de 28,2%, à 49,6 millions d'euros. Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale estime que l'amélioration de 1,8 point de son taux de marge en un an provient " du maintien d'une bonne discipline financière, de l'évolution positive des prix de vente, ainsi que de l'amélioration du mix produits ", notamment favorisée par les effets de la réforme en France (basculement progressif vers un conditionnement en flacons multi-usages).

Le résultat net est ressorti à 13,5 millions d'euros contre 22,2 millions d'euros en 2023. Conformément aux attentes du groupe, il intègre une forte augmentation des charges d'intérêt liée à la hausse des taux ; les frais financiers s'établissent à 22,3 millions d'euros sur l'exercice, contre 8,6 millions d'euros en 2023.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 841,1 millions d'euros, en progression de 9% à taux de change constant (TCC) et périmètre comparable, grâce notamment à une dynamique soutenue dans la zone Amériques (+20,5% à TCC et périmètre comparable), en Asie (+10,1%) et en EMEA hors France (+8,8%).

Guerbet attend en 2025 une croissance du chiffre d'affaires entre 3 et 5% à taux de change constant et périmètre comparable et une marge d'Ebitda retraité supérieure à 15%.

