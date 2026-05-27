 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gucci signe un partenariat avec Alpine Formula One Team
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 14:45

Gucci annonce un partenariat avec Alpine Formula One Team. Pour la première fois, une Maison de mode de luxe devient partenaire titre d'une équipe du sport automobile, la Formule 1.

Dès 2027, pour le Championnat du monde de Formule 1 FIA, l'écurie courra sous le nom de " Gucci Racing Alpine Formula One Team " et arborera les couleurs de Gucci.

Ce partenariat avec l'équipe Alpine Formula One constitue un premier terrain d'expression pour Gucci Racing, qui se concrétise à travers un logo dédié, associant le double G iconique de la Maison au logotype Gucci Racing.

"La Formule 1 représente une plateforme d'une portée mondiale inégalée, offrant un accès à une audience en forte expansion, de plus en plus diverse et premium sur des marchés stratégiques clés." indique le groupe.

Francesca Bellettini, Présidente-Directrice générale de Gucci a commenté : " La Formule 1 représente aujourd'hui une convergence unique entre performance, culture et rayonnement mondial. L'écurie Alpine Formula One est le partenaire idéal pour donner vie à cette vision."

Luca de Meo, Directeur général de Kering a déclaré : " Véritable espace d'expression de la créativité, de la quête d'excellence et de la performance humaine, nous y voyons une plateforme unique pour une marque de luxe, permettant de repousser les limites, de créer des connexions fortes et de construire dans la durée valeur et désirabilité, tout en générant un impact mesurable et pérenne. "

Valeurs associées

KERING
250,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles manifestent devant le siège d'Accor, au troisième mois de leur grève pour réclamer de meilleures conditions de travail, le 17 octobre 2019 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Un marché du travail qui se transforme, des syndicats en quête de solutions
    information fournie par AFP 28.05.2026 08:58 

    Travailleurs précaires isolés, auto-entrepreneurs qui n'en ont que le nom, contrats très courts, sous-traitance parfois impénétrable: s'adapter aux mutations du marché du travail constitue un véritable défi pour les syndicats, traditionnellement centrés sur l'entreprise. ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:43 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,52 +1,62%
SOITEC
175,7 +13,94%
CAC 40
8 180,4 -0,33%
HAFFNER ENERGY
0,239 -11,15%
TOTALENERGIES
75,86 +0,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank