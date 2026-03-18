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Guardian Pharmacy : Chute du titre suite au lancement d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 21:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de Guardian Pharmacy Services &GRDN.N> ont chuté de 10 % à 30,53 dollars lors des échanges prolongés après le lancement d'une offre secondaire de 5 millions d'actions. ** La société de services pharmaceutiques de soins de longue durée déclare que certains actionnaires céderont 3,98 millions d'actions et que la société en émettra 1,02 million.

** GRDN utilisera le produit net de l'offre qu'elle reçoit pour racheter des actions à certains détenteurs existants.

** BofA, Jefferies et Raymond James sont les teneurs de livre associés.

** La société GRDN, basée à Atlanta (Géorgie), compte 63,3 millions d'actions en circulation.

** L'action a clôturé mercredi en baisse de 0,5 % à 33,91 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~13 %.

** Sur les 4 analystes qui couvrent le titre, 2 notent "achat fort", 2 notent "achat"; PT médian $38, par LSEG.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 21:44:16.

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