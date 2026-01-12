Guardant Health progresse après avoir dépassé ses estimations de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la société de diagnostic médical Guardant Health GH.O augmentent de 2 % à 112,35 $ avant le marché

** La société déclare des revenus préliminaires de 280 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 268 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La performance est attribuée à une augmentation de 38% des volumes de tests oncologiques en glissement annuel

** La société attribue également sa performance à l'adoption plus large de sa plateforme Smart Liquid Biopsy

** Les volumes de Shield, le test sanguin de dépistage du cancer de la société, ont été multipliés par six

** L'action de GH a plus que triplé au cours de l'année écoulée