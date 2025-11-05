Guardant Health chute après des ventes d'actions et d'obligations convertibles d'un montant de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre -

** Les actions de Guardant Health GH.O , société de diagnostic médical, sont en baisse de 7,4 % en pré-marché à 90,90 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif

** La société d'oncologie de précision basée à Palo Alto, en Californie, annonce tôt mercredi le prix () d'une offre d'environ 3,3 millions d'actions à 90 $ pour un produit brut de 300 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 8,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 98,14 $

** L'entreprise fixe également le prix de l'offre privée concomitante () d' à 0 % d'un montant de 350 millions de dollars

** Goldman Sachs, Jefferies, Leerink et Guggenheim sont les chefs de file conjoints de l'offre d'actions

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action GH a augmenté de 41% au cours de la semaine dernière et a plus que triplé en 2025, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 12,4 milliards de dollars ** La note moyenne de 25 analystes est "Acheter"; l'objectif de cours médian de 100 $ est en hausse par rapport à 68 $ il y a un mois, selon les données de LSEG