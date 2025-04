GTT: va équiper 130 navires avec la solution Smart Shipping information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - GTT annonce que sa filiale Ascenz Marorka a été choisie par le groupe TMS pour équiper l'ensemble de sa flotte de plus de 130 navires avec sa solution Smart Shipping.



Le contrat inclut l'accès à une plateforme numérique visant à optimiser la performance des navires, réduire les coûts, améliorer la sécurité et diminuer les émissions.



Les données seront collectées manuellement et automatiquement grâce à l'intégration de capteurs embarqués.



TMS utilisera également le module VESPER, spécialisé dans la gestion de la performance, ainsi que des outils spécifiques au GNL comme LNG Optim et Heel Management.



Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie commune d'innovation et de décarbonation du transport maritime assure GTT.





