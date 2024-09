Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: va équiper 10 porte-conteneurs motorisés au GNL information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 18:38









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une commande d'un chantier naval chinois pour équiper dix porte-conteneurs propulsés au GNL avec le système avancé de gestion passive des gaz d'évaporation de GTT, Recycool.



Cette commande sera réalisée en collaboration avec Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, leader japonais dans la fourniture de pompes cryogéniques.



GTT précise que Recycool est 'une solution respectueuse de l'environnement, conçue pour reliquéfier l'excès de gaz d'évaporation des navires alimentés au GNL et équipés de moteurs à haute pression'.



Parallèlement à cette commande, GTT et Nikkiso ont signé un accord de partenariat pour l'intégration complète de Recycool.









