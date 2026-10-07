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GTT-Une commande pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers pour ADNOC Logistics and Services
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 17:58

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Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 2 NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON PRÉVUE AU T1 2030

* UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN

Texte original [https://tinyurl.com/4cemm6cv]

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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