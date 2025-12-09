 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 100,37
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GTT Strategic Ventures renforce sa participation dans bound4blue
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 08:42

GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement de GTT, annonce avoir renforcé sa participation au capital de bound4blue dans le cadre d'une levée de fonds de 38 millions d'euros, approfondissant ainsi le partenariat engagé en 2023.

A l'issue de cette opération, combinant une augmentation de capital et l'acquisition d'actions existantes, le fonds détient désormais un peu plus de 10,5% des droits de vote de cette société développant des systèmes automatisés de propulsion vélique.

En exploitant le vent pour générer une poussée complémentaire, les ailes aspirées eSAILs de bound4blue réduisent la sollicitation des moteurs et la consommation de carburant, diminuant les coûts d'exploitation et les émissions de CO? des navires.

Ce financement permettra à bound4blue d'engager pleinement son passage à l'industrialisation, ainsi que d'intensifier ses programmes de R&D pour optimiser les performances de ses solutions et élargir leur champ d'application.

bound4blue prévoit d'accroître ses capacités de production en Espagne et en Chine afin de répondre à une demande en forte hausse et d'atteindre une cadence de plusieurs centaines d'ailes par an. A ce jour, il a équipé sept navires.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
168,1000 EUR Euronext Paris +0,48%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Marylise Léon (CFDT) appelle à "absolument" voter le budget de la Sécu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter mardi le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023. "Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension ... Lire la suite

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, heures supplémentaires, taxe sur les mutuelles... Voici les principales ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )
    Vote crucial pour le budget de la Sécu et pour Lecornu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    Les dés retomberont mardi et son avenir peut en dépendre. Sébastien Lecornu tente le pari de faire adopter sans majorité le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, où il s'est assuré du soutien des socialistes mais risque d'être lâché par les siens. ... Lire la suite

  • Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe prudente avant les décisions de la Fed
    information fournie par Reuters 09.12.2025 09:35 

    Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank