GTT Strategic Ventures renforce sa participation dans bound4blue
A l'issue de cette opération, combinant une augmentation de capital et l'acquisition d'actions existantes, le fonds détient désormais un peu plus de 10,5% des droits de vote de cette société développant des systèmes automatisés de propulsion vélique.
En exploitant le vent pour générer une poussée complémentaire, les ailes aspirées eSAILs de bound4blue réduisent la sollicitation des moteurs et la consommation de carburant, diminuant les coûts d'exploitation et les émissions de CO? des navires.
Ce financement permettra à bound4blue d'engager pleinement son passage à l'industrialisation, ainsi que d'intensifier ses programmes de R&D pour optimiser les performances de ses solutions et élargir leur champ d'application.
bound4blue prévoit d'accroître ses capacités de production en Espagne et en Chine afin de répondre à une demande en forte hausse et d'atteindre une cadence de plusieurs centaines d'ailes par an. A ce jour, il a équipé sept navires.
|168,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,48%
