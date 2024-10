GTT signe un contrat de services pour le FLNG Coral Sul d’ENI au Mozambique

Dans le cadre de cet accord, GTT fournira des services de support technique visant à assurer l'exploitation et la maintenance des cuves de stockage de GNL à bord du FLNG Coral Sul. Ces services comprennent l'assistance technique sur site et à distance, les tests sur site, l'inspection, l'assistance en cas d'urgence, les services d'ingénierie, ainsi que des programmes de formation spécialisés.

(AOF) - GTT a remporté un contrat de services avec Coral FLNG pour le FLNG Coral Sul d'Eni. Eni, opérateur délégué du projet Coral Sul FLNG au nom des partenaires de la zone 42, opère cette plateforme située au large des côtes du Mozambique. Ce projet représente une avancée majeure pour l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Afrique, avec une capacité de production annuelle de 3,4 millions de tonnes de GNL. Le FLNG, équipé du système de confinement à membranes Mark III développé par GTT et d'une capacité de stockage de 238 700 mètres cubes, a livré sa première cargaison de GNL en novembre 2022.

