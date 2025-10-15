GTT signe un accord de collaboration pour décarboner le transport maritime
15/10/2025
Le projet vise à associer des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) alimentées au gaz naturel liquéfié (GNL) à une technologie de captage du carbone devant permettre de couvrir les besoins énergétiques de la consommation à bord.
Dans le cadre du partenariat, GTT concevra et développera un système de captage du carbone compatible avec la technologie de piles à combustible à oxyde solide de Bloom Energy, un dispositif qui fournira l'électricité auxiliaire du navire, c'est-à-dire les besoins à bord tels que l'éclairage, l'eau chaude et les services embarqués, tout en captant le CO2 issu des gaz d'échappement.
Ce système devrait équiper le futur navire de croisière Swap2Zero de Ponant Explorations d'ici à 2030, qui sera propulsé par un système vélique et de piles à combustible.
