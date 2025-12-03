 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 104,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GTT se voit confier la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 18:01

GTT annonce avoir reçu une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Ces méthaniers seront construits par le chantier naval Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), pour le compte de l'armateur BW LNG. Les cuves cryogéniques des navires intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue au cours du quatrième trimestre 2028.

A la clôture, le cours de l'action GTT était de 172 euros (-0,5%) mais le titre signe une progression de plus de 34% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
172,5000 EUR Euronext Paris -0,52%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank