GTT: résultat net annuel en hausse de 73%

(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie GTT dévoile pour 2024 un résultat net en hausse de 72,7% à 347,8 millions d'euros et un EBITDA en croissance de 65,5% à 388,1 millions, dépassant ainsi légèrement sa fourchette-cible, grâce notamment à 'une bonne maîtrise des coûts'.



Le spécialiste du confinement du GNL ajoute que son chiffre d'affaires a grimpé de 50% à 641,4 millions d'euros, 'bénéficiant de l'augmentation du nombre de méthaniers en construction et, dans une moindre mesure, de la croissance de l'activité digitale'.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 11 juin un dividende de 7,50 euros par action au titre de 2024, en hausse de 72%, soit un taux de distribution de 80% du résultat net. Compte tenu de l'acompte déjà versé, le solde sera de 3,83 euros.



GTT prévoit en 2025 un chiffre d'affaires de 750 à 800 millions d'euros, un EBITDA de 490 à 540 millions, et vise la distribution, au titre de l'exercice qui commence, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net.





