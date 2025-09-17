GTT reçoit une nouvelle commande du chantier naval Samsung Heavy Industries (SHI)
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 18:08
GTT concevra les cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m3 et étant équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.
La livraison des navires est prévue à partir de 2028.
Valeurs associées
|152,0000 EUR
|Euronext Paris
|-3,12%
