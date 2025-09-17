 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GTT reçoit une nouvelle commande du chantier naval Samsung Heavy Industries (SHI)
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 18:08

GTT annonce avoir reçu, au cours du troisième trimestre 2025, une nouvelle commande de la part du chantier naval Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.

GTT concevra les cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m3 et étant équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison des navires est prévue à partir de 2028.

