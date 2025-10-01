GTT reçoit une commande pour un méthanier en Amérique du Nord
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 18:06
Dans le cadre de cette commande, GTT concevra les cuves du navire, qui offriront une capacité totale de 174 000 m3. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 L03+ développé par GTT.
La livraison du navire est prévue au premier trimestre 2028.
Valeurs associées
|155,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,21%
