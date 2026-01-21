 Aller au contenu principal
GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de trois méthaniers
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:54

GTT annonce avoir reçu, au cours du quatrième trimestre 2025, une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers.

Les méthaniers seront construits par le chantier naval HD Hyundai Samho pour le compte de l'armateur grec Capital Clean Energy Carriers Corp. Chaque navire offrira une capacité de 174 000 m³ et sera équipé de cuves cryogéniques intégrant le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le troisième trimestre 2028 et le premier trimestre 2029, annonce le communiqué de GTT.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
175,000 EUR Euronext Paris +0,52%
