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GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de 5 méthaniers
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 17:48

GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour la conception des cuves de cinq nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur MISC.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super développé par la société.

La livraison des navires est prévue entre 2029 et 2030, précise GTT.

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