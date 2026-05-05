GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de 5 méthaniers
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 17:48
GTT assurera la conception des cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super développé par la société.
La livraison des navires est prévue entre 2029 et 2030, précise GTT.
Valeurs associées
|212,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,47%
A lire aussi
-
AXA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé. Dans ce segment, AXA affiche une hausse de ... Lire la suite
-
Unicredit a lancé mardi son offre d'achat hostile sur Commerzbank mais se donne du temps pour prendre le contrôle de sa concurrente allemande et asseoir son statut de géant européen. L'offre est ouverte pour une durée de six semaines, jusqu'au 16 juin. La banque ... Lire la suite
-
Trois semaines après des débats mouvementés, les députés ont adopté mardi un texte visant à allonger la rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux, mesure défendue de longue date par la droite mais au parcours législatif tourmenté, ... Lire la suite
-
Le préfet de Tarn-et-Garonne Vincent Roberti va être proposé au poste de directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) lors du bureau exécutif de lundi, a annoncé mardi le Cojop ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer