GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de 4 nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:55

La société d'ingénierie indique avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.

Les méthaniers seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries et offriront chacun une capacité de 200 000 m³. Les cuves cryogéniques des navires seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex , développé par GTT .

La livraison des navires est prévue entre le troisième trimestre 2028 et le premier trimestre 2029.

